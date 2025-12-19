Nike hat mit starken Quartalszahlen überrascht und insbesondere in Nordamerika ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 9 Prozent erzielt. Das Großhandelsgeschäft boomt, Online-Rekorde am Black Friday unterstreichen die Dynamik - doch in China bricht das Geschäft dramatisch ein. Trotz steigender Margenprobleme setzt Nike auf neue Produkte und große Sportevents, um wieder auf globalem Kurs zu kommen.US-Markt auf der Überholspur: Wachstum und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.