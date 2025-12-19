Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag kaum bewegt. Angesichts des grossen Verfalls an den Terminbörsen entwickelte sich das Geschäft verhalten, zumal andere Einflüsse rar waren. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag am Mittag mit 0,12 Prozent im Minus bei 5.734,92 Zählern. Ähnlich sah es ausserhalb des Euroraums aus. Der britische Leitindex FTSE 100 tendierte kaum verändert, während der Schweizer SMI ...

