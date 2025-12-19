Der französische Bahntechnikhersteller meldete gestern, im Rahmen eines Konsortiums einen Auftrag im Wert von 1 Mrd. € für derzeit größte australische Eisenbahnprojekt erhalten zu haben. Alstom liefert das Rollmaterial, die digitale Infrastruktur, und Signaltechnik für den Bau einer neuen 90 Kilometer langen Vorort-Eisenbahnschleife um Melbourne. Außerdem übernehmen die Franzosen die Wartung sowie die Integration des gesamten Systems. Das Projekt soll 2035 fertiggestellt werden. Die Alstom-Aktien tendierte gestern in Paris über 2 % fester und setzt damit den seit Juni bestehenden moderaten Aufwärtstrend fort.
