EQS-Ad-hoc: EVAN Group plc. / Schlagwort(e): Anleihe/Delisting
Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
EVAN Group plc: Delisting der Anleihe beschlossen
Valletta, 19. Dezember 2025 - Die EVAN Group plc mit Sitz in Malta, Emittentin der 6,0 % Anleihe 2017/2022, ISIN: DE000A19L426 / WKN: A19L42 (insgesamt "EVAN-Anleihe"), gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Insolvenzverwalters beschlossen hat, die Einbeziehung der EVAN-Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) zu kündigen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der EVAN-Anleihe unverzüglich vornehmen. Der letzte Handelstag für die Schuldverschreibungen der EVAN-Anleihe im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 30. Januar 2026 sein.
Der Beschluss über das Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten.
Ende der Insiderinformation
