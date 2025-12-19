Köln (ots) -Gestern kam die gesamte Banijay Germany Gruppe mit allen Kolleginnen und Kollegen sowie Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der verschiedenen Companies zusammen, um das Jahr 2025 auf der gemeinsamen Weihnachtsfeier ausklingen zu lassen. CEO Marcus Wolter begrüßte die Teams sowie anwesende Künstlerinnen und Künstler wie Amiaz Habtu, Julia Leischik, Tony Bauer, Matthias Opdenhövel und viele mehr im Bootshaus.Eindrucksvolle Musikeinlagen gab es von den Grüngürtelrosen, Klinke Supreme, NICA und NICO GOMEZ. Banijay Germany dankt allen, die mitgefeiert haben!HIER geht es zu den Red Carpet Bildern der gestrigen Banijay Germany Weihnachtsfeier.Foto Credit: Timo Voss / 33Sieben & Nick HarwartPressekontakt:Simone LenzenDirector CommunicationsBanijay Germanys.lenzen@banijay.deT + 221 6509 5600Original-Content von: Banijay Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145946/6183248