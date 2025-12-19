Dunkelflauten in Deutschland sind in den vergangenen zehn Jahren nicht häufiger geworden, obwohl Wind- und Solarenergie deutlich ausgebaut wurden. Das zeigt eine datenbasierte Analyse der 1KOMMA5° GmbH, die für Energiewirtschaft und Netzbetrieb relevant ist. Analysezeitraum und Datengrundlage zu Dunkelflauten in DeutschlandIn den vergangenen zehn Jahren kam es nicht zu einer Häufung sogenannter Dunkelflauten. Das ist das Ergebnis einer Analyse von 1KOMMA5° von rund einer Million Datenpunkten zur ...

