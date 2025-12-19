Die Stromsteuerrechts-Novelle ist vom Bundesrat verabschiedet worden. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) erwartet spürbare Entlastungen für Betreiber von Photovoltaikanlagen, Speichern und Ladeinfrastruktur. Weniger Bürokratie für SolaranlagenbetreiberDer Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) begrüßt die Verabschiedung der Stromsteuerrechts-Novelle im Bundesrat. Aus Sicht des Verbands bringt die Reform weitreichende steuerrechtliche Vereinfachungen, insbesondere für Betreiber kleiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver