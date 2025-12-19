EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
|Hattenbergstrasse 10
|55122 Mainz
|Deutschland
|E-Mail:
|IR.Pharma@schott.com
|Internet:
|https://www.schott-pharma.com
|ISIN:
|DE000A3ENQ51
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2249420 19.12.2025 CET/CEST