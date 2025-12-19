Die DHL-Aktie hat sich in den letzten Wochen stark entwickelt und gehört auch auf das Jahr gesehen mit einem Kursplus von über +37% zu den zehn besten DAX-Performern. Nun kommt zusätzlicher Rückenwind aus den USA. FedEx-Zahlen geben Auftrieb Der US-Konkurrent FedEx hat am Vorabend seine Bücher geöffnet und Einblick in die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 gewährt. In den drei Monaten bis November verzeichnete der Logistikkonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...