Pumas neue Ära: strategische Prioritäten, um sich als eine der Top-3-Sportmarken weltweit zu etablieren!

Sportartikelhersteller mit breiter Angebotspalette

Puma SE ist ein weltweit führendes Sportartikelunternehmen, das in den Bereichen Sportstyle und Teamsport tätig ist. Das Kerngeschäft konzentriert sich auf die Entwicklung, das Design, die Produktion und den Vertrieb von Schuhen, Bekleidung und Accessoires. Die Lösungen, die Puma seinen Kunden anbietet, sind vielschichtig: Sie reichen von hochfunktionalen Performance-Produkten für Profisportler in Disziplinen wie Fußball, Running & Training oder Motorsport bis hin zu trendorientierten Lifestyle-Kollektionen. Durch Kooperationen mit bekannten Sportlern wie Usain Bolt oder Popkultur-Ikonen sowie die Pflege von Sportpartnerschaften - wie die kürzlich bekanntgegebene Verlängerung mit HYROX - stellt der Konzern sicher, dass seine Produkte sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Straße relevant sind. Ein entscheidender Faktor im Lösungsansatz ist die vertikale Integration. Puma strebt danach, seine Marke und Produkte so direkt wie möglich an die Konsumenten zu bringen, was auch durch die jüngste Eröffnung des größten europäischen Flagship-Stores im Herzen Londons im Dezember 2025 unterstrichen wird. Diese direkten Berührungspunkte dienen nicht nur dem Verkauf, sondern auch der Vermittlung der Marken-Story und der Schaffung eines intensiveren Kundenerlebnisses.