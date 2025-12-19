Summary: FDA lässt Fibrinogen-Produkt für den US-Markt zu Biotest entwickelt und produziert, Grifols vermarktet Markteinführung für 2026 geplant Pipeline gewinnt strategisch an Gewicht Biotest hat einen wichtigen regulatorischen Erfolg erzielt: Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat das Fibrinogen-Produkt Fesilty zugelassen. Das Präparat wurde von Biotest entwickelt und wird künftig vom Mutterkonzern Grifols in den USA vermarktet. Die Markteinführung ist für die erste Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen. Für Biotest ist die Zulassung ein bedeutender Meilenstein, da sie den Zugang zum weltweit ...

