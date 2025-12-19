© Foto: Guillaume Saligot / Ouest-France - MAXPPP

OpenAI plant eine neue Mega-Finanzierungsrunde. Die Bewertung könnte auf bis zu 830 Milliarden US-Dollar steigen. Doch die Zweifel am KI-Hype wachsen.OpenAI bereitet eine neue Kapitalrunde vor und zielt dabei auf eine Summe von bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Sollte das gelingen, könnte das Unternehmen mit bis zu 830 Milliarden US-Dollar bewertet werden, berichten mit der Situation vertraute Personen gegenüber dem Wall Street Journal. Die Gespräche befinden sich noch in einer frühen Phase und die Konditionen sind nicht endgültig festgelegt. Derzeit kann niemand sicher sagen, ob sich ausreichend Investoren finden, die diese gigantische Wette mitgehen wollen. Dennoch arbeitet OpenAI darauf …