New York - Die leichte Erholung an den US-Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Grosse Sprünge gab es allerdings nicht. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 48.205 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, aber den Grossteil seiner Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer ...

