Vorweihnachtliche Bescherung im No Brainer Club - und das am Fließband: Während Mitglieder noch mit dem Feiern der +167%-Rakete VYNE Therapeutics beschäftigt waren, schlug auch schon der nächste Volltreffer ein. Und der hat es nicht weniger in sich. Mit der Aktie von Athira Pharma blicken NBC-Mitglieder auf die nächste dreistellige Rendite innerhalb eines überschaubaren Zeitraum. Der Erfolg reiht sich in einen herausragenden Track Record der sharedeals.de-Premiumdienste ...

