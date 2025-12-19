Mit dem Geothermiebeschleunigungsgesetz soll Geothermie schneller Teil der Wärmewende werden. Das Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG stellt auf der GeoTHERM 2026 in Offenburg anwendungsnahe Forschung vor. Im Fokus stehen Lösungen für Kommunen, Industrie und Energieversorger. Geothermie und GeothermiebeschleunigungsgesetzMit dem Geothermiebeschleunigungsgesetz schafft der Bundestag neue Rahmenbedingungen für die Nutzung des Untergrunds. Ziel ist es, Geothermie stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
