Mit dem Geothermiebeschleunigungsgesetz soll Geothermie schneller Teil der Wärmewende werden. Das Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG stellt auf der GeoTHERM 2026 in Offenburg anwendungsnahe Forschung vor. Im Fokus stehen Lösungen für Kommunen, Industrie und Energieversorger. Geothermie und GeothermiebeschleunigungsgesetzMit dem Geothermiebeschleunigungsgesetz schafft der Bundestag neue Rahmenbedingungen für die Nutzung des Untergrunds. Ziel ist es, Geothermie stärker ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.