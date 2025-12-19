Zürich - An den Devisenmärkten halten sich die Bewegungen am Freitag in engen Grenzen. Vor dem Wochenende bzw. vor den Weihnachtsfeiertagen ab Mitte nächster Woche laufe das Geschäft in ruhigen Bahnen, heisst es im Handel. Aktuell wird das EUR/USD-Währungspaar mit 1,1718 ganz leicht tiefer gehandelt als am Morgen (1,1721), am Nachmittag ging es zwischendurch mal etwas nach oben bis 1,1740. Der Franken hat sich derweil zu beiden Währungen minimal ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.