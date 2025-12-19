Anzeige
Dow Jones News
19.12.2025 18:27 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: AVENTA AG: Neuer Vorstand der AVENTA AG

DJ PTA-Adhoc: AVENTA AG: Neuer Vorstand der AVENTA AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

AVENTA AG: Neuer Vorstand der AVENTA AG

Graz (pta000/19.12.2025/17:56 UTC+1)

Der Aufsichtsrat beruft Herrn Josip Ilic, zum gemeinsam zeichnungsberechtigten Vorstand der AVENTA AG. Weiters wird bekanntgegeben, dass Herr Bernhard Schuller als Vorstand der AVENTA AG, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      AVENTA AG 
           Pomisgasse 23 
           8010 Graz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Lerner 
Tel.:         +43 5 77177 
E-Mail:        office@aventa.at 
Website:       www.aventa.at 
ISIN(s):       AT0000A2KLN5 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766163360795 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 11:56 ET (16:56 GMT)

© 2025 Dow Jones News
