DJ PTA-Adhoc: AVENTA AG: Neuer Vorstand der AVENTA AG
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
AVENTA AG: Neuer Vorstand der AVENTA AG
Graz (pta000/19.12.2025/17:56 UTC+1)
Der Aufsichtsrat beruft Herrn Josip Ilic, zum gemeinsam zeichnungsberechtigten Vorstand der AVENTA AG. Weiters wird bekanntgegeben, dass Herr Bernhard Schuller als Vorstand der AVENTA AG, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist.
