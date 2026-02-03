DJ PTA-Adhoc: AVENTA AG: Restrukturierungsvereinbarung nicht erfüllt
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
AVENTA AG: Restrukturierungsvereinbarung nicht erfüllt
Graz (pta000/03.02.2026/15:07 UTC+1)
Vorstand erachtet die Restrukturierung der AVENTA Gruppe als gescheitert. Die AVENTA Gruppe hat im Rahmen der Restrukturierungsvereinbarung etliche Ziele erfüllt, jedoch konnten nicht alle Projekte im zeitlichen Rahmen der Restrukturierungsvereinbarung veräußert werden. Ebenso stehen die Banken und Investoren einer Verlängerung der Vereinbarung nicht mehr positiv gegenüber. Ferner scheidet Herr Mag. Szucsich als Aufsichtsrastmitglied der AVENTA AG aus - diese Position wird nicht nachbesetzt. Ebenfalls wird bekanntgegeben, dass das Vorstandsmandat von Herrn Christoph Lerner turnusmäßig am 31.01.2026 ausgelaufen ist - die Position wird nicht nachbesetzt.
