Anzeige
Mehr »
Dienstag, 03.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold dreht wieder auf: Goldpreis-Comeback - und diese Bohrung liefert 307 Meter "Gold-System"
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QFCZ | ISIN: AT0000A2KLN5 | Ticker-Symbol:
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AVENTA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AVENTA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
03.02.2026 15:39 Uhr
199 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: AVENTA AG: Restrukturierungsvereinbarung nicht erfüllt

DJ PTA-Adhoc: AVENTA AG: Restrukturierungsvereinbarung nicht erfüllt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

AVENTA AG: Restrukturierungsvereinbarung nicht erfüllt

Graz (pta000/03.02.2026/15:07 UTC+1)

Vorstand erachtet die Restrukturierung der AVENTA Gruppe als gescheitert. Die AVENTA Gruppe hat im Rahmen der Restrukturierungsvereinbarung etliche Ziele erfüllt, jedoch konnten nicht alle Projekte im zeitlichen Rahmen der Restrukturierungsvereinbarung veräußert werden. Ebenso stehen die Banken und Investoren einer Verlängerung der Vereinbarung nicht mehr positiv gegenüber. Ferner scheidet Herr Mag. Szucsich als Aufsichtsrastmitglied der AVENTA AG aus - diese Position wird nicht nachbesetzt. Ebenfalls wird bekanntgegeben, dass das Vorstandsmandat von Herrn Christoph Lerner turnusmäßig am 31.01.2026 ausgelaufen ist - die Position wird nicht nachbesetzt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      AVENTA AG 
           Pomisgasse 23 
           8010 Graz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Josip Ilic 
Tel.:         +43 5 77177 
E-Mail:        office@aventa.at 
Website:       www.aventa.at 
ISIN(s):       AT0000A2KLN5 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770127620192 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 09:07 ET (14:07 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.