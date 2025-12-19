Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag positive Impulse von den US-Börsen erhalten und freundlich geschlossen. Der spanische Ibex 35 erreichte zudem ein weiteres Rekordhoch. Jenseits des Atlantiks setzte sich die tags zuvor nach erfreulichen Inflationsdaten und einem starken Ausblick des US-Chipherstellers Micron begonnene leichte Erholung fort. Die Aufmerksamkeit richtete sich ausserdem auf den grossen Verfallstermin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab