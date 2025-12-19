19. Dezember 2025 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) ("Sterling" oder das "Unternehmen") freut sich, einen offenen Brief von CEO und Direktor Mathew Wilson an die Stakeholder des Unternehmens zu veröffentlichen.

Sehr geehrte Stakeholder von Sterling,

dieses Jahr markiert den bislang bedeutendsten Meilenstein in unserer Explorationsgeschichte.

In den letzten zwölf Monaten haben wir ein Kupferprojekt vorangetrieben, das die Entwicklung des Unternehmens grundlegend verändert und es uns ermöglicht hat, unser langjähriges Ziel zu erreichen, nämlich ein bedeutendes Kupferpotenzial in Kanada zu erschließen. In der Mineralexploration gibt es ein Sprichwort: "Riesen verstecken sich nicht gut". Was wir durch unser erstes Bohrprogramm und innerhalb unserer ersten sechs Bohrungen gelernt haben, ist, dass das Kupferprojekt Soo in Batchewana Bay, Ontario, das Potenzial hat, sowohl die Größe als auch den Gehalt zu erreichen, die erforderlich sind, um diesem Sprichwort gerecht zu werden.

Durch unsere ersten beiden Bohrprogramme konnten wir eine weitverbreitete Kupfermineralisierung über große Abschnitte sowie eine Reihe verschiedener Porphyreinheiten feststellen, was uns einen ersten Hinweis auf das Größenpotenzial dieses Systems gegeben hat. Im Laufe des Jahres führten weitere Bohrungen zu unserer Entdeckung, die eine hochgradige Bornitzone mit starken Kupfergehalten und lokal hochgradigen Goldgehalten umfasst. Diese Ergebnisse haben die Bedeutung und das Potenzial des Projekts erheblich gesteigert (siehe Pressemitteilung vom 29. September 2025).

Bis zum Jahresende haben wir Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 11 Kilometern niedergebracht und unser Verständnis durch neue Inversionen der geophysikalischen Daten für das gesamte Konzessionsgebiet und lokale Bereiche sowie durch fortgeschrittene geochemische Untersuchungen erweitert. Die bisherigen Prospektionsarbeiten an der Oberfläche haben einen 6 Kilometer langen Trend mit Kupfer in Bornit- und Chalkopyritmineralisierung identifiziert, der in mehrere Richtungen noch weit offen ist, was den bezirksweiten Charakter des Projekts unterstreicht (siehe Pressemitteilung vom 8. Oktober 2025).

Im Oktober haben wir unsere technischen Kapazitäten durch die Ernennung von Dr. Neil O'Brien zum Chief Geologist verstärkt. Dr. O'Brien verfügt aufgrund seiner Erfahrung bei Lundin Mining, NGEX und Cominco über eine einzigartige Perspektive auf die erfolgreiche Exploration und Entwicklung von Kupfer-Porphyr-Lagerstätten. Seine Einstellung ist ein Beweis für die Qualität dieses Projekts. Mit Dr. O'Brien, Jeremy Niemi, unserem Senior Vice President Exploration and Evaluation, unserem Feldteam und den lokalen Experten vor Ort sind wir unserer Meinung nach hervorragend positioniert, um in die nächste Wachstumsphase einzutreten.

Obwohl wir kontinuierlich daran gearbeitet haben, zusätzliche Analyseergebnisse zusammenzustellen und zu interpretieren, ist der Datensatz noch nicht vollständig genug, um veröffentlicht zu werden. Daher werden die Analyseergebnisse voraussichtlich Anfang 2026 vorliegen. Zu diesem Zeitpunkt wird ein umfassenderer und kohärenterer geologischer Rahmen etabliert, der eine aussagekräftigere Interpretation ermöglicht. Diese Ergebnisse werden eine wichtige Grundlage für die Abgrenzung unseres Entdeckungsgebiets und die Priorisierung von Zielen für Folgearbeiten bilden. Wir sind weiterhin bestrebt, diese Ergebnisse verantwortungsbewusst und zeitnah zu veröffentlichen, sobald der Datensatz vollständig ist.

Das Jahr 2026 wird voraussichtlich das bedeutendste Jahr in der Geschichte von Sterling werden. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

- Analyseergebnisse der Bohrungen aus dem Gebiet MEPS sollen die Ausdehnung und den Gehalt der Entdeckung bestätigen.

- Geophysikalische Interpretationen und neue Oberflächendaten, die auf vielversprechende Möglichkeiten zur Erweiterung von MEPS in Oberflächennähe hinweisen.

- Neue ZTEM-Inversionen, die drei vorrangige tief verwurzelte Ziele identifizieren, von denen zwei mit dem größeren Entdeckungsbereich bei MEPS in Verbindung stehen und ein weiteres unterhalb der 2 km langen Bornit-Ausbisszone bei Gimlet liegt.

- Teilnahme an der AME Roundup 2026 und den PDAC Core Shacks, einschließlich Bohrkernausstellungen und Fachvorträgen.

- Ein mindestens 20 km umfassendes Bohrprogramm, das im Februar beginnen soll und sich sowohl auf die Abgrenzung der Entdeckung als auch auf Stepout-Bohrungen konzentriert, um das Kupfer-Porphyr-System zu vergrößern.

- Bodengestützte geophysikalische Untersuchungen in Gimlet zur Verfeinerung des sich abzeichnenden Explorationsmodells.

- Ausweitung der ZTEM-Abdeckung nach Nordosten (vorbehaltlich der endgültigen Überprüfung).

- Fortsetzung der Prospektionsarbeiten und geochemischen Bodenuntersuchungen entlang des 6 km langen Bornittrends zur Verfeinerung weiterer oberflächennaher Ziele.

In meinen 16 Jahren in der Explorations- und Bergbauindustrie habe ich selten eine Gelegenheit gesehen, bei der das Sprichwort "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" zutreffender wäre. Die Kupfermärkte treten in eine strukturell starke Phase ein, in der die Preise zunehmend den anhaltenden Anstieg der Nachfrage, den Mangel an neuen Entdeckungen und den klaren Bedarf an einer geschützten inländischen Versorgung widerspiegeln[i]. Kupferentdeckungen dieser Größenordnung, dieses Gehalts und dieser Zugänglichkeit werden immer seltener, insbesondere in Kanada, das trotz seiner bedeutenden Ressourcen nur über 1 % der weltweiten Kupferreserven verfügt#_edn2. Kanada hat diesen Mangel erkannt und seinen Wunsch bekundet, sich auf Kupfer zu konzentrieren, da zwei der fünf beschleunigten Mineralprojekte Kupferprojekte sind[iii]. Es gibt nur wenige Standorte, die besser erreichbar sind als unser Projekt, was ein wettbewerbsfähiges Explorationskostenprofil ermöglicht. Die Stadt Sault Ste. Marie, die weniger als eine Stunde südlich des Projekts gelegen ist, verfügt über eine reiche industrielle Tradition und ist gut positioniert, um sich zu einem wichtigen Bergbau- und Logistikzentrum zu entwickeln.

Ich und alle Mitarbeiter von Sterling danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung. Ich freue mich darauf, Sie in den kommenden Monaten weiter zu informieren, und lade Aktionäre und Interessierte ein, uns auf der Roundup oder der PDAC zu besuchen.

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage.

Mathew Wilson

CEO und Direktor

Sterling Metals Corp.

Über das Kupferprojekt Soo

Das Kupferprojekt Soo ist nur 20 Minuten vom Trans-Canada Highway, eine Stunde nördlich von Sault Ste. Marie und 20 km von der Eisenbahn und einem Tiefwasserzugang entfernt. Mit oberflächennahem Kupfer - einem der bedeutsamsten aller kritischen Metalle - neben Gold und angesichts der Tatsache, dass das Projekt nun sowohl Größe als auch Gehalt aufweist, erkennt Sterling das Potenzial des Kupferprojekts Soo, ein Asset von nationaler Bedeutung zu werden, zumal Kanada seine Bestrebungen hinsichtlich der Sicherung strategischer Kupferressourcen beschleunigt. Die jüngste Einstufung von Kupfer als eines der fünf wichtigsten strategischen Assets Kanadas durch Premierminister Carney unterstreicht die Bedeutung dieser Entdeckung und deren Potenzial, sich zu einem Schlüsselprojekt von nationalem Interesse zu entwickeln[iv].

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Niemi, P.Geo., Senior Vice President, Exploration and Evaluation bei Sterling Metals, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Sterling Metals

Sterling Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Projekt Soo Copper in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

Sterling Metals ist sich bewusst, dass seine Explorationsaktivitäten im Rahmen des Kupferprojekts Soo auf dem traditionellen Land der First Nations Batchewana, Garden River und Michipicoten und am Nordufer des Lake Superior durchgeführt werden. Wir erkennen und respektieren die langjährigen und vielfältigen Beziehungen der indigenen Völker zu diesem Land und verpflichten uns zu einem respektvollen, transparenten und integrativen Umgang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson, CEO und Direktor

Tel: (416) 643-3887

E-Mail: info@sterlingmetals.ca

Webseite: www.sterlingmetals.ca

