Der Deutsche Aktienindex (DAX, ISIN: DE0008469008) hat am letzten Tag der Handelswoche rund 90 Punkte zugelegt und geht mit 24.288 Punkte am Handelsplatz Xetra in das Wochenende. Das Tageshoch hat man gegen 17:20 Uhr mit 24.306 Punkten gesehen, das Tagestief wurde kurz nach 10:00 Uhr mit 24.153 Punkten erreicht und wurde um die Mittagszeit zweimal erfolgreich getestet. Zum Redaktionsschluss notiert der DAX im Späthandel um die Marke von 24.340 Punkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS