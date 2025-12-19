Der Deutsche Aktienindex (DAX, ISIN: DE0008469008) hat am letzten Tag der Handelswoche rund 90 Punkte zugelegt und geht mit 24.288 Punkte am Handelsplatz Xetra in das Wochenende. Das Tageshoch hat man gegen 17:20 Uhr mit 24.306 Punkten gesehen, das Tagestief wurde kurz nach 10:00 Uhr mit 24.153 Punkten erreicht und wurde um die Mittagszeit zweimal erfolgreich getestet. Zum Redaktionsschluss notiert der DAX im Späthandel um die Marke von 24.340 Punkten ...

