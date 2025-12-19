Anzeige
Mehr »
Samstag, 20.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
+15% an einem Tag - und dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 556520 | ISIN: DE0005565204 | Ticker-Symbol: DUE
Xetra
19.12.25 | 17:47
21,850 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
DUERR AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DUERR AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,30021,75019.12.
21,35021,70019.12.
Dow Jones News
19.12.2025 22:57 Uhr
347 Leser
Artikel bewerten:
(1)

NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.287 Pkt - Dürr gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.287 Pkt - Dürr gesucht

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend sehr ruhig verlaufen. Auffällig habe sich einzig Dürr gezeigt, der Titel wurde am Abend 3 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen kann wegen vorgezogener Zahlungen von Kunden und verschobener Zahlungsausgänge mit einem deutlich höheren freien Cashflow in diesem Jahr rechnen, wie der Maschinen- und Anlagenhersteller am Abend mitteilte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.287    24.288   unverändert 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 16:23 ET (21:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.