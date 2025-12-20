De.mems Übernahme zahlt sich aus: Core Chemicals übertrifft erste Umsatzerwartungen deutlich

Anzeige / Werbung

Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Ltd (ASX: DEM) meldet die erfolgreiche Integration des Spezialchemieunternehmens Core Chemicals Pty Ltd. Die Übernahme wurde am 31. Oktober 2025 abgeschlossen und ist nun vollständig in die De.mem-Aktivitäten in Perth eingebettet. Die operative Leitung erfolgt künftig vom De.mem-Standort in Canning Vale aus. Bereits jetzt zeigen sich erste Synergieeffekte, insbesondere im Bereich Kostenstruktur - wie zuvor in der ASX-Mitteilung vom 3. November angekündigt.

Starker Start: Core Chemicals übertrifft Erwartungen

Ein erstes operatives Ausrufezeichen setzt Core Chemicals mit einem Umsatz von 675.000 $ im November - und das nach einem Jahresumsatz von rund 4 Mio. $ im Geschäftsjahr bis Juni 2025. Damit übertrifft das neue Tochterunternehmen die Umsatzprognosen deutlich. De.mem zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Entwicklung und sieht den eingeschlagenen Wachstumspfad bestätigt.

Diversifizierung im Fokus - neue Märkte im Visier

Aktuell bedient Core Chemicals 18 Kunden aus dem Goldbergbausektor in Westaustralien. Doch das Unternehmen steht nicht still: Gespräche mit potenziellen Neukunden in Queensland, Tasmanien und der Asien-Pazifik-Region sind bereits angelaufen. Dabei wird gezielt auf das bestehende Kundennetzwerk von De.mem zurückgegriffen. Die regionale Expansion soll die Umsatzbasis verbreitern und Risiken weiter streuen.

Strategische Logik der Übernahme bestätigt

Die ersten Geschäftszahlen belegen laut De.mem die Richtigkeit der Übernahmeentscheidung. Im Fokus stehen dabei mehrere strategische Hebel: Zum einen bieten sich Cross-Selling-Möglichkeiten durch sich ergänzende Produkt- und Kundenportfolios. Zum anderen öffnet die Transaktion den Zugang zu potenziellen Kunden in bis zu 142 weiteren Goldminen Australiens, die bisher weder von De.mem noch von Core Chemicals bedient wurden. Auch geografisch sieht das Unternehmen erhebliches Potenzial - insbesondere in den östlichen Bundesstaaten und im Pazifikraum.

Wachstum durch Effizienz und Branchenentwicklung

Finanziell verspricht die Übernahme ebenfalls positive Impulse. Auf Pro-forma-Basis ergibt sich für die kombinierte Gruppe ein EBITDA von rund 1,6 Mio. $ für das Jahr bis Juni 2025. Zusätzlich werden durch die Integration logistische und administrative Kosten gesenkt. Rückenwind bekommt die strategische Ausrichtung auch durch den positiven Branchentrend: Die Entwicklung im Goldsektor bleibt dynamisch.

De.mem-CEO sieht starkes Fundament für weiteres Wachstum

De.mem-CEO Andreas Kroell zeigt sich überzeugt vom Kurs des Unternehmens: "Core Chemicals hat im ersten Monat nach der Übernahme eine starke Leistung gezeigt. Dies unterstreicht den Wertbeitrag unserer fusionierten Unternehmen und die Gründe für die Transaktion. Gemeinsam sind wir in der Lage, australischen Goldminenbetreibern Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die Wachstumsaussichten sind vielversprechend."

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-de-mem-ltd-vierteljaehrlicher-aktivitaetsbericht-zum-30-september-2025-rekordzahlen-bei-barzahlungen-umsatz-und-ebitda/4935438/



