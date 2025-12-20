ZenaTech baut US-Geschäft aus: Drone-as-a-Service-Modell erreicht neue Wachstumsmärkte im Westen

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc., ein auf KI-gestützte Drohnen und Quantencomputing spezialisiertes Technologieunternehmen, geht den nächsten Schritt auf seinem Wachstumspfad. Das Unternehmen mit Notierungen an der NASDAQ, der Frankfurter Börse und der Börse Mexiko hat ein Übernahmeangebot für ein Vermessungsunternehmen aus der US-Region Mountain West/Rocky Mountains unterzeichnet. Das Zielunternehmen verfügt über Lizenzen zur Ausführung von Vermessungsdienstleistungen in mehreren Bundesstaaten. Durch diesen Schritt will ZenaTech seine Marktpräsenz in dieser strategisch wichtigen Region deutlich ausweiten.

Neue Potenziale für Landwirtschaft, Bau und Umweltmanagement

Die geplante Akquisition soll das Dienstleistungsangebot im Bereich Drone-as-a-Service (DaaS) erweitern - mit einem Fokus auf moderne Landvermessung, Präzisionslandwirtschaft, Viehzucht, Waldbrandbekämpfung sowie allgemeine Landbewirtschaftung. Ziel ist es, Kunden aus der Bauwirtschaft, Landwirte, Viehzüchter und Behörden mit hochentwickelten, datengestützten Drohnenlösungen zu bedienen. Diese Technologien sollen insbesondere in schwer zugänglichen oder weitläufigen Landschaften zu mehr Effizienz und Sicherheit bei gleichzeitiger Echtzeit-Datenerhebung führen.

Starkes Fundament in der Region Mountain West

Das zur Übernahme stehende Unternehmen bietet eine breite Palette an Vermessungsdienstleistungen - darunter Grenzvermessung, topografische Erfassung, Grundbuchvermessung und die Unterstützung bei Bauvorhaben. Die Geschäftsführung bringt regionale Expertise sowie bestehende Kundenbeziehungen in mehreren Bundesstaaten mit ein - ein klarer Vorteil für ZenaTech beim Markteintritt und der Skalierung seines Geschäftsmodells in dieser Region.

Strategisches Ziel: 25 DaaS-Standorte bis Mitte 2026

ZenaTech verfolgt eine klare Expansionsstrategie. Mit dem aktuellen Schritt würde sich die Zahl der übernommenen Vermessungsunternehmen in den USA auf 15 erhöhen. Ziel ist es, bis Ende des zweiten Quartals 2026 insgesamt 25 DaaS-Standorte im ganzen Land zu etablieren. Das Geschäftsmodell setzt auf flexible oder abonnementbasierte Drohnenservices für Unternehmens- und Regierungskunden. Dazu zählen u. a. Vermessung, Inspektion, Wartung, Reinigung, Bestandsaufnahme und Präzisionslandwirtschaft. Durch die Integration etablierter, jedoch technologieoffener Dienstleister soll ein globales Multi-Service-Netzwerk entstehen, das auf bestehenden Kundenbeziehungen und wiederkehrenden Einnahmen basiert.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Enthaltene Werte: CA98936T2083