München (ots) -Mit fünf Sternen erreicht der Changan Deepal S05 die höchste Sicherheitswertung im Euro NCAP-Crashtest. Das vollelektrische "C+"-SUV beweist sein außergewöhnlich hohes Sicherheitsniveau in allen vier Testkategorien. In der Kategorie "Insassenschutz Erwachsene" erreicht der Deepal S05 eine Bewertung von 94 Prozent, in der Kategorie "Kindersicherheit" 87 Prozent, in der Kategorie "Fußgänger- und Radfahrerschutz" 78 Prozent und in der Kategorie Assistenzsysteme 76 Prozent."Die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards ist bei der Entwicklung neuer Changan Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung", sagt Ethan Yin, Executive Deputy General Manager Changan Europe. "Die Euro NCAP-Höchstwertung für den Deepal S05 bestätigt diesen Ansatz eindeutig." Bereits 2024 erreichte das größere D-SUV Changan Deepal S07 im Euro NCAP-Crashtest die Fünf-Sterne-Bewertung.Changan Deepal S05 mit hervorragender Bewertung der KindersicherheitBesonders gut schneidet der Deepal S05 beim Insassenschutz ab. Mit einer Bewertung von 94 Prozent für den Schutz erwachsener Insassen und mit voller Punktzahl im Seitenaufpralltest zählt er zu den Bestplatzierten in seinem Segment und setzt einen neuen Sicherheitsmaßstab unter den chinesischen Marken. Auch bei einem Frontalaufprall bleibt die Fahrgastzelle stabil und bietet gleichbleibenden Schutz unabhängig von der Größe oder der Sitzposition der Insassen.Das hohe Maß an Kindersicherheit zählt ebenfalls zu den Stärken des Changan Deepal S05. Mit Crashtest-Dummies, die sechs- bis zehnjährige Kinder simulieren, erreicht das SUV im Frontal- wie im Seitenaufpralltest die maximale Punktzahl. Außerdem alarmiert ein Warnsystem die Eltern, sollte ein Kind im Fahrzeug zurückgelassen werden. Isofix- und i-Size-Verankerungspunkte sind an mehreren Sitzen verfügbar, wobei Euro NCAP für alle getesteten Kinderrückhaltesystem NCAP die einfache Installation bestätigt.17 intelligente und zukunftsweisende Fahrerassistenzsysteme serienmäßigDer Changan Deepal S05 feierte auf der IAA Mobility 2025 Europa-Premiere. Mit seinem eleganten und modernen Design sowie seinem fortschrittlichen Technologiepaket vereint das vollelektrische SUV ein hohes Maß an Effizienz, Komfort und Leistung. Das "C+" SUV ist 4.598 Millimeter lang. Es kombiniert Designelemente aus dem Changan Design Center in Turin mit technischem Know-how aus dem Changan Forschungs- und Entwicklungszentrum in Birmingham.Unabhängig vom Ausstattungspaket ist der Deepal S05 serienmäßig mit 17 intelligenten und zukunftsfähigen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die autonomes Fahren der Stufe 2 ermöglichen. In dem Fahrzeug sind insgesamt 14 Sensoren verbaut: sechs Ultraschallradare, drei Millimeterwellenradare, vier Außenumgebungskameras und eine HD-Kamera. Ihr Zusammenspiel erreicht ein hohes Maß an Unfallvermeidung.Heck- oder Allradantrieb für das vollelektrische "C+"-SUVDer Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,25 unterstützt die Effizienz und Reichweite des Changan Deepal S05. Seine 68,8-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet eine Reichweite von bis zu 485 Kilometern. An Schnellladestationen unterstützt der Deepal S05 Ladeleistungen von bis zu 200 kW. So lässt sich die Batterie in 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufladen. Ladevorgänge mit Wechselstrom sind mit bis zu 11 kW möglich.Der Deepal S05 ist mit Hinterradantrieb (RWD) oder Allradantrieb (AWD) erhältlich. In der RWD-Version liefert ein permanenterregter Synchronmotor an der Hinterachse 200 kW Leistung und 290 Nm Drehmoment. Die Allradvariante verfügt zusätzlich über einen asynchronen Elektromotor an der Vorderachse, der weitere 120 kW und 212 Nm Drehmoment für noch mehr Traktion und Leistung liefert.Der Radstand von 2.880 Millimetern sorgt für großzügigen Innenraum. Der 492 bis 1.250 Liter große Kofferraum wird ergänzt durch einen zusätzlichen Frunk mit bis zu 159 Litern Stauraum. So entsteht praktischer Stauraum für den Alltag, für Reisen oder für Ladekabel.Das mit dem iF Design Award ausgezeichnete Design des Changan Deepal S05 vereint kleine Details zu einem stimmigen, harmonischen Ganzen und verleiht dem vollelektrischen "C+"-SUV von Changan ein elegantes und zukunftsweisendes Erscheinungsbild. Damit beweist der Deepal S05 auf eindrucksvolle Weise, dass sich maximale Sicherheit für Passagiere und Verkehrsteilnehmer mit einem eleganten Erscheinungsbild vereinbaren lassen.Über ChanganChangan, einer der größten Automobilkonzerne Chinas, verfügt über 41 Jahre Erfahrung in der Automobilherstellung und hat seinen Hauptsitz in Chongqing. Chongqing Changan Automobile Co, Ltd (Shenzhen Stock Exchange: SZSE 000625) betreibt weltweit 14 Produktionsstätten und 39 Werke, 79 Niederlassungen und Tochtergesellschaften, Vertriebs- und Servicenetzwerke in 115 Ländern und Regionen sowie mehr als 14.000 globale Verkaufsstellen. Das Unternehmen beschäftigt direkt über 80.000 Mitarbeiter und sichert mehr als eine Million Arbeitsplätze entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette. Das Portfolio von Changan umfasst eigene Marken wie Changan und Avatr sowie Joint Ventures wie Changan Ford und Changan Mazda. Seit 2001 hat Changan seine Präsenz in Europa mit einem Designzentrum in Turin und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Birmingham verstärkt. Im Dezember 2025 überschritt Changan die Marke von 30 Millionen produzierten und verkauften Einheiten. Mit der Einführung seiner Fahrzeuge in Europa schlug Changan 2025 ein neues Kapitel in seiner internationalen Expansion auf.Pressekontakt:Ulrica GriffithsPR Manager, Changan EuropeTelefon: +49 151 12858831E-Mail: u.griffiths@changanauto.euFAKTOR 3 AGTelefon: +49 40 67 94 46 0E-Mail: press@changan-press.comOriginal-Content von: Changan Automobile Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181630/6183533