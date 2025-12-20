Wolfsburg - Am 15. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg eine turbulente Partie beim VfL Wolfsburg am Ende mit 4:3 für sich entschieden.



Die Gäste aus dem Breisgau erwischten einen Traumstart. In der 5. Minute brachte Philipp Treu den SCF in Führung, nachdem eine abgefälschte Hereingabe bei ihm landete und er den Ball volley unhaltbar im Tor unterbrachte. Wolfsburg zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und schlug schnell zurück: Dzenan Pejcinovic glich in der 13. Minute nach einem Ballverlust der Freiburger zum 1:1 aus. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Hausherren, während Freiburg durch Suzuki, der in der 26. Minute nur den Pfosten traf, der erneuten Führung nahekam. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel richtig Fahrt auf: Ein schwerer Fehler von Freiburgs Keeper Atubolu ermöglichte Pejcinovic in der 49. Minute seinen zweiten Treffer zum 2:1 für Wolfsburg. Doch Freiburg antwortete erneut: Nach VAR-Überprüfung gab es in der 55. Minute Elfmeter, den Vincenzo Grifo souverän zum 2:2 verwandelte. Das Spiel wurde nun hektisch und offen. Pejcinovic schnürte in der 69. Minute sogar seinen Hattrick und brachte den VfL erneut in Führung (3:2).



Was folgte, war eine wilde Schlussphase: Zunächst glich Freiburg durch ein Eigentor von Jenson Seelt zum 3:3 aus (71.). Die Gäste blieben dran und wurden belohnt: In der 78. Minute erzielte Derry Scherhant nach starkem Zusammenspiel den Treffer zum 4:3. Auch dieses Tor wurde vom VAR überprüft und schließlich gegeben. Wolfsburg versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch Freiburg verteidigte leidenschaftlich und brachte den Vorsprung über die Zeit.



Am Ende stand ein dramatischer Auswärtssieg für den SC Freiburg, der nach mehrmaligem Rückstand große Moral zeigte und drei wichtige Punkte mitnahm, während Wolfsburg trotz eines überragenden Pejcinovic leer ausging.



Die weiteren Partien vom Samstagnachmittag sind relativ schnell erzählt: Stuttgart - Hoffenheim 0:0, Augsburg - Bremen 0:0, Köln - Union Berlin 0:1 und Hamburg - Frankfurt 1:1.





© 2025 dts Nachrichtenagentur