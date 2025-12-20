Nvidia Vor 16 Jahren besuchte Chef Jensen Huang unsere Redaktion. In den folgenden Jahren lieferte Nvidia eine beispiellose Erfolgsserie Es war im Mai 2009, als Jensen Huang, Mitgründer und Chef von Nvidia, damals Entwickler der leistungsfähigsten Grafikchips für Computerspiele, unsere Redaktion in der Bayerstraße nahe dem Münchner Hauptbahnhof besuchte. Rund zwei Jahre zuvor hatte seine Firma, Nachbar von Intel und AMD im kalifornischen Santa Clara, ...

