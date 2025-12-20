Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) konnte im Verlauf der Kalenderwoche 51 einen deutlichen Kursgewinn von 8,28 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Berlin der stärkste Wert im DAX in dieser Woche. Am Freitag schloss das Wertpapier bei 24,98 Euro. Das Wochenhoch wurde am Donnerstag auf dem Handelsplatz Xetra mit 25,91 Euro erreicht.Status und HinweiseAktuell ist die Zalando-Aktie keine laufende Empfehlung des RuMaS-Services. Ob ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS