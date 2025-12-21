Laut einer aktuellen Pressemitteilung hat der australische Spezialist für Drohnenabwehr einen bedeutenden Großauftrag aus Europa erhalten. Dieser Auftrag unterstreicht die wachsende Bedeutung und internationale Nachfrage nach den Lösungen von DroneShield.Aktienkursentwicklung und EmpfehlungDas im Wochenverlauf von RuMaS gesetzte Kursziel wurde bereits überschritten. Besonders bemerkenswert ist, dass Abonnenten innerhalb von etwas mehr als einem Monat ...

