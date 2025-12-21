Mit einem Kursplus von +8% war die Oracle-Aktie am Freitag einer der ganz großen Gewinner unter den US-Technologiewerten. Was steckt hinter dem dicken Kursplus und ist die wochenlange Talfahrt der Oracle-Aktie damit endlich zu Ende? Beteiligung am US-TikTok-Business Wichtigster Kurstreiber der Oracle-Aktie zum Wochenschluss war die Meldung, dass es offenbar eine Einigung über die Abspaltung des US-Geschäfts der chinesischen Videoplattform TikTok ...

