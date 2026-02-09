Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkten am Freitag hat sich der Dow Jones zum Wochenstart über der runden Marke behauptet. Auch der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 starten mit Aufschlägen in die neue Handelswoche. Bei den Einzelwerten stechen Microsoft, Oracle, AppLovin und Robinhood mit deutlichen Kursgewinnen positiv hervor.Nachdem der US-Leitindex im frühen Montagshandel zunächst weiter bis auf gut 50.219 Zähler gestiegen war, beendete er den Handel mit einem Plus von 0,04 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär