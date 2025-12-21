Die anstehende Handelswoche wird maßgeblich vom Weihnachtsfest geprägt sein. Nicht nur die Handelszeiten an deutschen und anderen westlichen Börsen sind über die Weihnachtsfeiertage eingeschränkt, auch der Handel an den "normalen" Handelstagen vor den Festtagen dürfte beeinträchtigt ablaufen. Nicht wenige Marktakteure dürften mit dem großen Verfallstag vom Freitag (19. Dezember) bereits die Bücher geschlossen haben und sich in die Ferien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
