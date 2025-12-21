© Foto: Bob Daemmrich - ZUMA Press WireWaymo sammelt Milliarden für den Robo-Taxi-Ausbau. Tesla setzt auf Millionen fahrender Autos. Wer wird das Rennen um autonome Taxis gewinnen?Die Konkurrenz im Markt für autonome Taxis spitzt sich zu. Waymo, der selbstfahrende Ableger von Alphabet, plant laut CNBC eine Kapitalerhöhung von 15 Milliarden US-Dollar. Damit könnte das Unternehmen mit bis zu 110 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Ein Waymo-Sprecher reagierte zunächst nicht auf Nachfragen. Alphabet kontrolliert Waymo, doch auch externe Investoren beteiligen sich am Robo-Taxi-Geschäft. Das frische Kapital soll vor allem für die Expansion genutzt werden. Bisher ist Waymo in fünf Städten aktiv - San Francisco, Los Angeles, Austin, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE