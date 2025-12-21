Am 2. Dezember präsentierten wir den Abonnenten des Express-Service eine konkrete Trading-Idee zur Deutschen Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008). Dabei haben wir die aktuelle Charttechnik analysiert und insbesondere auf den bestehenden kurzfristigen Aufwärtstrend hingewiesen. Unsere Einschätzung war unter anderem, dass die Aktie noch im laufenden Jahr ein neues Jahreshoch erreichen könnte. Basierend auf dieser Analyse hatten wir den Einsatz eines starken ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.