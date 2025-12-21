Für den kommenden Montag habe ich im Rahmen meines Express-Service einen Trading-Tipp ausgewählt, der sich auf eine besonders interessante Aktie bezieht. Diese Aktie hat nach einem beeindruckenden Kursanstieg ein neues Jahreshoch erreicht und befindet sich nun, nach einer nahezu perfekten Korrekturphase, scheinbar erneut auf dem Weg zu diesem Hoch.Laut dem Finanzportal finanzen.net gibt es aktuell ausschließlich Kaufempfehlungen für diese Aktie. ...

