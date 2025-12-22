Das Jahr neigt sich zum Ende. Werden im nächsten Jahr die Verlierer aus 2025 so richtig durchstarten. Und viel interessanter noch: Können die Blockbuster-Aktien aus den Sektoren Künstliche Intelligenz, Hightech, Big Data und Rohstoffe ihrer historischen Renditen wiederholen. Wir denken, man tut gut daran, etwas kleinere Brötchen zu erwarten. Aber auch hier können wieder alle falsch liegen. Ein Beispiel liefert Tesla. Der Visions-Konzern von Elon Musk verkauft immer weniger Autos, die Konkurrenz wächst. Mit den Themen Robotics und autonomes Fahren hat der schillernde Gründer aber immer wieder neue Asse im Ärmel und die Aktie steigt und steigt. Ein paar Hilfestellungen können wir im Energiebereich liefern, hier gibt es aber auch klare Überbewertungen.Den vollständigen Artikel lesen ...
