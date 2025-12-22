Während aktuell träge Konjunkturdaten dominieren entfalten disruptive Technologien enorme Profitpotenziale. Künstliche Intelligenz, Elektromobilität und neue Sicherheitsanforderungen heizen den Bedarf an spezialisierten Hochleistungsbatterien an. Diese Schlüsselkomponenten treiben nicht nur autonome Fahrzeuge voran, sondern auch KI-Infrastrukturen, Robotik und Drohnensysteme. Dadurch werden milliardenschwere Wachstumsmärkte generiert. Wir analysieren NEO Battery Materials, einen Produzenten von Highperformance-Batterien, den Elektrofahrzeug-Produzenten Volkswagen und den Drohnenspezialisten DroneShield.Den vollständigen Artikel lesen ...
