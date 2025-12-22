Washingon - Die USA haben nach Angaben des Weissen Hauses seit Januar umgerechnet über 230 Milliarden Dollar an Zolleinnahmen verzeichnet. «Das US-Finanzministerium hat seit Januar 2025 mehr als 235 Milliarden US-Dollar an Zöllen eingenommen», heisst es in einem mit Musik unterlegten Weihnachts-Livestream des Weissen Hauses auf Youtube. In weiteren eingeblendeten Textblöcken werden andere vermeintliche Erfolge von US-Präsident Donald Trump etwa bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab