Das macht durchaus Mut im Hinblick auf das kommende Börsenjahr: Goldman Sachs bleibt für die Aktie von BASF positiv gestimmt und hat das Kursziel für den DAX-Titel von 46 auf 48 Euro angehoben, während die Kaufempfehlung bestätigt wurde. Analystin Georgina Fraser überarbeitete im Vorfeld der Vorlage der Quartalszahlen Ende Februar ihre Prognosen deutlich.Für das vierte Quartal rechnet sie nun mit einem um 19 Prozent niedrigeren bereinigten operativen Ergebnis als zuvor angenommen. Mit einem erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär