Der Dax nimmt nach dem robusten Wochenschluss nun erneut die Marke von 25.000 Punkten ins Visier. Ein Comeback des Index oberhalb dieser Marke wäre aus charttechnischer Sicht außerordentlich wichtig. Doch ein Selbstläufer ist dieses Unterfangen sicherlich nicht. Auf dem Weg dahin lauern einige Unwägbarkeiten.In der neuen Handelswoche wird es hoch hergehen. Neben der auf Hochtouren laufenden Quartalsberichtssaison warten die Aktienmärkte auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de