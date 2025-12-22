Zug - Das Zuger Kantonsgericht tritt auf eine Klimaklage gegen Holcim ein - eine juristische Premiere in der Schweiz. Bewohner einer indonesischen Insel fordern vom Zementkonzern Schadenersatz, eine deutliche Reduktion des CO2-Ausstosses und die Beteiligung an Anpassungsmassnahmen. Das Gericht habe anerkannt, dass die Klagenden als vom Klimawandel existenziell Betroffene Rechtsschutz verdienen, teilte das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
