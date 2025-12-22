Die Bundeswehr treibt ihre Modernisierung weiter voran und hat umfangreiche Rüstungsaufträge vergeben. Im Mittelpunkt steht eine Großbestellung über 200 Schützenpanzer vom Typ Puma. Das zuständige Beschaffungsamt unterzeichnete dafür einen Vertrag mit einem Volumen von rund 4,2 Milliarden Euro. Auftragnehmer ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Rüstungskonzerne Rheinmetall und KNDS Deutschland, die sich die Erlöse jeweils zur Hälfte teilen. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist ab Mitte 2028 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
