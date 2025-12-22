Nvidia hat von den US-Wettbewerbshütern grünes Licht für den Einstieg bei Intel bekommen. Damit zementiert der US-Konzern seine Machtstellung im Halbleitermarkt weiter und setzt Konkurrenten wie TSMC und AMD unter Druck. DER AKTIONÄR beleuchtet, was die Freigabe für Nvidia konkret bedeutet.Die US Federal Trade Commission (FTC) hat Nvidias geplante Beteiligung an Intel im Rahmen des Hart-Scott-Rodino-Verfahrens ohne Auflagen durchgewunken. Nvidia investiert fünf Milliarden Dollar in Intel-Stammaktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
