INDUS erwirbt Spezialisten für Medientechnik
Bergisch Gladbach, 22.12.2025 - Die INDUS-Gruppe stärkt ihr Portfolio mit dem sechsten Zukauf im laufenden Geschäftsjahr: Die INDUS Holding AG hat den Kaufvertrag über 80 % der Anteile an der PRO VIDEO Handelsgesellschaft mbH Berlin Broadcast- und Konferenztechnik unterzeichnet. PRO VIDEO ist ein führender Anbieter für professionelle Medientechnik und Lösungen für audiovisuelle Großprojekte in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 24 Mio. EUR gestaltet sichere und komplexe Kommunikationsräume für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungsträger. Zu den Kunden gehören Großunternehmen wie Microsoft, BASF oder Bertelsmann, aber auch Bundesministerien, Universitäten und Hochschulen. An den Standorten in Berlin und Braunschweig sind rund 40 hochqualifizierte Mitarbeitende beschäftigt. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.
"Bei unseren Zukäufen ist uns das langfristige Entwicklungspotenzial besonders wichtig", sagt INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr.-Ing. Johannes Schmidt. "Der profitable Markt für audiovisuelle Medientechnik befindet sich auf einem Wachstumskurs mit schnellen Entwicklungszyklen. New Work und die zunehmende Integration von Medientechnik in moderne Arbeitsumgebungen treiben den Bedarf nach komplexen technischen Lösungen. So werden sie zu einem wichtigen Produktivitätsfaktor für Organisationen."
Dritte Akquisition für das Segment Engineering im Jahr 2025
PRO VIDEO stärkt das Technologiefeld Measuring, Surveillance & Media Technology im INDUS-Segment Engineering. "Wir suchen Unternehmen, die sich in ihrer Nische über eine hohe Technikkompetenz vom Wettbewerb abheben", sagt Axel Meyer, COO des Segments Engineering. "PRO VIDEO bietet genau das." Das Leistungsportfolio von PRO VIDEO reicht von der Planung und Installation moderner Konferenztechnik bis hin zu komplexen digitalen Infrastrukturen für hybride Meetings und digitale Anzeigesysteme. Meyer "Es erfordert ein hohes technisches Know-how, die Gesamtanlagen zu planen, die Schnittstellen zwischen den Komponenten verschiedener Hersteller zu managen und mit der eigenen Software nutzerorientierte Bedienkonzepte zu implementieren. Die zunehmende Integration der Medientechnik in die IT-Infrastruktur der Anwender erhöht die technische Komplexität der Lösungen." PRO VIDEO versteht sich als Full-Service-Anbieter für die Bereiche Media Technology, Digital Signage und Broadcasting. Neben der technischen Umsetzung bietet der Mittelständler auch Beratungs-, Planungs- und Schulungsleistungen, individuelle Systemintegrationen und Service- und Wartungskonzepte.
"Beim Verkauf unseres Unternehmens war es uns wichtig, eine langfristig orientierte Nachfolgelösung zu finden", sagt Randolf Klann, Gründer und bisheriger Miteigentümer der PRO VIDEO GmbH. "Zukünftiges Wachstum sehen wir vor allem in der steigenden Nachfrage nach professionellen Kommunikationsumgebungen, die im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sowie neuer Arbeits- und Veranstaltungsformate an Bedeutung gewinnen - von Meeting- und Konferenzräumen bis hin zu hybriden Nutzungsszenarien. Ergänzend bieten ausgewählte Anwendungen in Freizeit und Unterhaltung weiteres Entwicklungspotenzial."
INDUS hat im Geschäftsjahr 2025 bereits fünf Akquisitionen abgeschlossen. Das Segment Infrastructure wurde durch die Ergänzungsakquisition KETTLER, einen Spezialisten für Einbaugarnituren im Rohrleitungsbau, die schwedische ELECTRO TRADING, Vertreiber von Produkten für Stromnetze und erneuerbare Energien, und TRIGOSYS, einen Hersteller von Abschalungen im Stahlbetonbau, weiter ausgebaut. Das Segment Engineering ist durch den Zukauf des Bolzenschweißspezialisten HBS und des Metallpräzisionsfertigers METFAB gewachsen. Die Wachstumsakquisition PRO VIDEO stärkt nun ebenfalls das Engineering-Segment.
Einen Überblick über das INDUS-Portfolio finden Sie hier.
