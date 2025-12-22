Marktbericht für den 22. Dezember 2025: Der viertletzte Handelstag des Jahres beginnt an den deutschen Börsen mit gedämpfter Dynamik. Zwar konnte der DAX im Dezember einen Großteil der Novemberverluste wettmachen, eine klassische Jahresendrally blieb bislang jedoch aus. Am Freitag beendete der Leitindex den Handel am großen Verfallstermin leicht im Plus bei 24.288 Punkten. Vorbörslich deutet sich zum Wochenauftakt allerdings eine leichte Konsolidierung an. Das Marktumfeld bleibt von Zurückhaltung geprägt. Viele institutionelle Investoren haben ihre Bücher weitgehend geschlossen, während private ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt