EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: tonies SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die tonies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://ir.tonies.com/veroffentlichungen/
