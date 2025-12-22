Unterföhring (ots) -- Film-Neustarts: "Jurassic World: Die Wiedergeburt", "M3GAN 2.0", "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm", "From the World of John Wick: Ballerina", "Downton Abbey: Das große Finale" und "Wicked: Teil 2"- Serien-Premieren: "The Rookie" Staffel 8, "PONIES" mit Emilia Clarke, "Euphoria" Staffel 3, "House of the Dragon" Staffel 3, "Lord of the Flies", "Red Eye" Staffel 2 sowie "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" mit Tracy Morgan und Daniel Radcliffe- Dokus: Sky Original "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment", "Meine Mutter Jayne Mansfield" und "Billy Joel: And So It Goes"Unterföhring, 22. Dezember 2025 - Das neue Entertainment-Jahr 2026 startet auf Sky und WOW direkt mit einer Mischung aus exklusiven Neustarts und heißersehnten Fortsetzungen: Neujahr mit der exklusiven Thrillerserie "The Copenhagen Test" und ab dem 9. Januar mit der Fortsetzung der beliebtesten Serie 2025 "The Rookie".Sky und WOW Kunden können auch 2026 Blockbuster kurz nach dem Kinostart sowie preisgekrönte Top-Serien u. a. von NBCUniversal, Sony oder Sky Studios sehen. Auch die neuesten Staffeln relevanter HBO-Serien starten weiterhin bei Sky und WOW - darunter 2026 die neuesten Staffeln von Serienhits wie "House of the Dragon", "Euphoria" oder "Industry".Neben zahlreichen Film- und Serienstarts können sich Kunden auch über weitere Sky Original Dokumentationen wie "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" freuen. Und auch die Reality-Formate gehen weiter: Das Special "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" startet am 20. JanuarElke Walthelm, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Operating Officer bei Sky Deutschland: "Sky und WOW adressieren unterschiedliche Kundenbedürfnisse von Sport- und Entertainment- Fans. Wir investieren daher bewusst in eine Vielfalt an relevantem Content: von großen Must-See-Momenten über Special Interest Formate bis zu vertrauten Evergreens für die lineare Auswertung. Wir sind überzeugt, dass dieser Mix auch 2026 neue Zielgruppen sowie bestehende Kunden und Kundinnen begeistert."Serien-Neustarts 2026 auf Sky und WOW, u. a.:- The Copenhagen Test- PONIES- The Rookie Staffel 8- Industry Staffel 4- Red Eye Staffel 2- Lord of the Flies- Ghosts Staffel 5- The Comeback Staffel 3- The Fall and Rise of Reggie Dinkins- Euphoria Staffel 3- House of the Dragon Staffel 3- Elsbeth Staffel 3- Boston Blue- Matlock Staffel 2Kino-Hits 2026 auf Sky und WOW, u. a.:- Jurassic World: Die Wiedergeburt- M3GAN 2.0- Die Schlümpfe: Der große Kinofilm- From the World of John Wick: Ballerina- 50 Jahre Roland Kaiser: Ein Leben für die Musik- Downton Abbey: Das große Finale- Wicked: Teil 2- Die Schule der magischen Tier 4Dokumentationen 2026 auf Sky und WOW, u. a.:- Meine Mutter Jayne Mansfield- Ms. Magazine: Provokant. Furchtlos. Revolutionär.- Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment- Real Murders of Atlanta Staffel 3a- Unknown Serial Killers of America- Die Joghurt-Shop-Morde von Austin- Billy Joel: And So It GoesPressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deVerena MarziwProduct PRTel: 0173 2155 443Verena.marziw@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6184214