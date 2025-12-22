© Foto: DALL*EEin Blick in die Historie überrascht: Immer wenn Nvidia so bewertet war wie jetzt, legte die Aktie im Folgejahr stark zu. Ein Analyst spricht von einem klaren Kaufmoment.Die Aktie von Nvidia gilt vielen Anlegern trotz des KI-Booms nicht als klassisches Schnäppchen. Doch genau das stellt eine aktuelle Analyse von Bernstein infrage. Analyst Stacy Rasgon verweist darauf, dass Nvidia zuletzt mit rund dem 25-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt wurde - ein Niveau, das für das Unternehmen historisch ungewöhnlich niedrig ist. Das Forward-KGV ist seit Jahresbeginn um etwa 27 Prozent gefallen und liegt damit im 11. Perzentil der vergangenen zehn Jahre. "Auf absoluter Basis ist die Aktie ziemlich …Den vollständigen Artikel lesen
