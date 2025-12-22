Hybride Exzitonen sind ein neuartiger Quantenzustand an der Grenzfläche zwischen einem zweidimensionalen und einem organischen Halbleiter. Sie könnten eine ultraschnelle Energieübertragung in neuen Tandem-Solarzellen ermöglichen. Die Kombination zwischen einem zweidimensionalem und einem organischem Halbleiter ist vielversprechend für die Entwicklung neuer Tandem-Solarzellen. Forscher:innen haben nun einen neuartigen Quantenzustand an der Grenzfläche entdeckt. Das soll ein entscheidender Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
