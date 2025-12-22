Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von WärtsiläWeltweit führender Anbieter von Systemen für Frachtumschlag und -versorgung, Rückverflüssigung, Regasifizierung, VOC-Rückgewinnung sowie großtechnische Biogas- und Onshore-Gaslösungen Strategische Ausgliederung aus Wärtsilä zur Stärkung des Mutares-Portfolios in den Bereichen Energy Transition und Marine Technology Umsatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
